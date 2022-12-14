Patriot для Украины: стало известно, сколько батарей Вашингтон может передать Киеву

Соединенные Штаты Америки планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot. Она включает в себя до восьми пусковых установок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По информации источников, решение Пентагона о передаче Украине системы ПРО может быть принято на этой неделе. О нем могут объявить в четверг, 15 декабря.
Комплексы выделят из запасов Пентагона и переместят их из другой страны.
Предварительно, Украина получит одну батарею Patriot, которая включает в себя до восьми пусковых установок. Каждая из них способна нести по четыре ракеты.
Кроме того, система включает в себя радар, станцию управления, компьютеры и генераторы. Для ее эксплуатации и обслуживания требуется около 90 человек, однако с фактическими запусками могут справить трое специалистов.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что системы Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны.
Позже в Министерстве обороны США подтвердили намерение передать Украине системы противоракетной обороны Patriot.
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