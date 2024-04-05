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Patriot для України: скільки їх у світі та чому можуть виникнути проблеми

Фото: ППО Patriot (wikimedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Німеччина зголосилася знайти батареї Patriot для України в усьому світі. Де і скільки таких ППО та чому можуть виникнути проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

"Задача дістати додаткові Patriot точно не буде легкою, але це не означає, що не може бути вирішена", - констатують журналісти.

Так, кількість Patriot є доволі складною для обрахунку. Наприклад, Military Balance веде обрахування цих ЗРК у пускових, але у розділах організаційних структур якраз вказує кількість батарей. Також кількість ЗРК, які знаходяться не у боєздатному стані не врахована, але все одно впирається у можливості США їх відновити. До того ж Patriot - гнучка структура, тому бувають систематичні випадки, коли її змінюють залежно від потреб та можливостей замовника.

США

У США у строю 60 батарей Patriot, але цю кількість навряд чи можна назвати надлишковою.

"У батарею Patriot входить лише один fire unit (до 8 пускових, одна РЛС, один командний пункт, машини зв'язку та забезпечення, - ред), який найближчий до поняття зенітного ракетного комплексу. Тобто враховуючи територію країни та кількість іноземних баз, то для американського війська 60 таких ЗРК не про надлишковість", - йдеться у статті.

НАТО

Видання також підрахувало кількість цих ППО у країн, що входять до європейського сегменту Альянсу.

  • Німеччина - близько 10 батарей Patriot PAC-3;
  • Нідерланди - менше 3 батареї Patriot PAC-3;
  • Швеція - у стадії отримання до 4, наразі до 2 батарей Patriot PAC-3;
  • Румунія - у стадії отримання до 7, наразі до 4 батарей Patriot PAC-3;
  • Польща - 2 батареї Patriot, плани до 12 PAC-3;
  • Греція - 6 батарей Patriot PAC-2;
  • Іспанія - 3 батареї Patriot PAC-2.

Азія

Є ППО Patriot і в країнах Азії. Але, як зазначають журналісти, "навряд чи серед цих країн можливо буде знайти донора цих ЗРК, бо всі три країни зараз не у тому стані, щоб роззброюватись".

  • Японія - 24 батарей Patriot PAC-3;
  • Південна - Корея 8 батарей Patriot PAC-3;
  • Тайвань - 7 батарей Patriot PAC-3.

"Більше того, вони не постачають озброєння до України на пряму, а Японія взагалі лише починає знімати самостійно на себе накладені обмеження щодо експорту озброєння", - нагадують у статті.

Близький Схід

Тут статистика по цих ППО, враховуючи значно меншу відкритість країн, виглядає наступним чином:

  • Кувейт - 7-8 батарей (можливо ще 6 у PAC-2);
  • Катар - 4-6 батарей Patriot PAC-3;
  • Саудівська Аравія - 18-25 батарей (разом PAC-2 та PAC-3);
  • ОАЕ - 6-9 батарей Patriot PAC-3, ще 2 батареї PAC-2;
  • Ізраїль - 4 батареї Patriot PAC-2.

 

Patriot для України

Як повідомлялося, Німеччина, як голова коаліції з протиповітряної оборони, яка функціонує в рамках "Рамштайну", ініціює негайний пошук усіх наявних не тільки у союзників, але взагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх в Україну.

Нагадаємо,

що в кінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією. Крім того, реагуючи на обстріл Харкова 27 березня Зеленський поставив питання, чому ППО Patriot, яких у світі достатньо, досі не закривають небо обласного центру.

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