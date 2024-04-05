Patriot для України: скільки їх у світі та чому можуть виникнути проблеми

Німеччина зголосилася знайти батареї Patriot для України в усьому світі. Де і скільки таких ППО та чому можуть виникнути проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
"Задача дістати додаткові Patriot точно не буде легкою, але це не означає, що не може бути вирішена", - констатують журналісти.
Так, кількість Patriot є доволі складною для обрахунку. Наприклад, Military Balance веде обрахування цих ЗРК у пускових, але у розділах організаційних структур якраз вказує кількість батарей. Також кількість ЗРК, які знаходяться не у боєздатному стані не врахована, але все одно впирається у можливості США їх відновити. До того ж Patriot - гнучка структура, тому бувають систематичні випадки, коли її змінюють залежно від потреб та можливостей замовника.
У США у строю 60 батарей Patriot, але цю кількість навряд чи можна назвати надлишковою.
"У батарею Patriot входить лише один fire unit (до 8 пускових, одна РЛС, один командний пункт, машини зв'язку та забезпечення, - ред), який найближчий до поняття зенітного ракетного комплексу. Тобто враховуючи територію країни та кількість іноземних баз, то для американського війська 60 таких ЗРК не про надлишковість", - йдеться у статті.
Видання також підрахувало кількість цих ППО у країн, що входять до європейського сегменту Альянсу.
Є ППО Patriot і в країнах Азії. Але, як зазначають журналісти, "навряд чи серед цих країн можливо буде знайти донора цих ЗРК, бо всі три країни зараз не у тому стані, щоб роззброюватись".
"Більше того, вони не постачають озброєння до України на пряму, а Японія взагалі лише починає знімати самостійно на себе накладені обмеження щодо експорту озброєння", - нагадують у статті.
Тут статистика по цих ППО, враховуючи значно меншу відкритість країн, виглядає наступним чином:
Як повідомлялося, Німеччина, як голова коаліції з протиповітряної оборони, яка функціонує в рамках "Рамштайну", ініціює негайний пошук усіх наявних не тільки у союзників, але взагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх в Україну.
Нагадаємо,
що в кінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією. Крім того, реагуючи на обстріл Харкова 27 березня Зеленський поставив питання, чому ППО Patriot, яких у світі достатньо, досі не закривають небо обласного центру.
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