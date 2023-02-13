ua ru
Пн, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Патріот і професіонал. Зеленський представив Малюка керівникам СБУ

Новость на русском →
Понеділок 13 лютого 2023 12:57
Патріот і професіонал. Зеленський представив Малюка керівникам СБУ Фото: Василь Малюк (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський представив новопризначеного голову Служби безпеки України - бойового офіцера, генерал-майора Василя Малюка - керівному складу спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Від початку повномасштабного вторгнення Василь Васильович Малюк довів, що є патріотом, професіоналом і саме тією людиною, яка має керувати Службою безпеки нашої держави", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що СБУ фундаментально та динамічно змінюється, стає міцною та сучасною.

Він додав, що професійні і фахові люди, що працюють в СБУ не дадуть жодного шансу ворогу. За словами президента, головне - не втратити здобутки спецслужби не лише до кінця війни, а й після нашої перемоги, тому що випробувань буде ще дуже багато.

У свою чергу Малюк подякував Зеленському за довіру та пообіцяв, що весь особовий склад СБУ його не підведе, оскільки розуміє рівень відповідальності та викликів.

"Зараз СБУ працює системно: від проведення унікальних спецоперацій до документування воєнних злочинів Російської Федерації", - сказав він.

Малюк зазначив, що зараз неприпустима жодна імітація активної роботи.

"Сьогодні це справжня оперативна бойова робота, контрдиверсійні, антитерористичні операції. І ті, хто не встиг перейнятися цим, - вибачте, з ними будемо прощатися", - сказав він.

Голова СБУ додав, що особливий акцент сьогодні зроблено на контррозвідці. Водночас спецслужба активно бореться і з внутрішнім ворогом.

"Має бути повний контроль оперативної обстановки та своєчасне виявлення будь-яких системних загроз управлінню державою. І не лише виявлення, а й швидке оперативне реагування, документування й затримання негідників", - сказав Малюк.

Він додав, що українці чекають перемоги у війні з Росією, і запевнив, що СБУ зробить усе можливе й неможливе, щоб пришвидшити цю перемогу.

Як повідомлялося раніше, 7 лютого Верховна Рада призначила Малюка головою СБУ. Він виконував обов’язки керівника відомства після звільнення Івана Баканова, а раніше був його першим заступником.

11 лютого Зеленський ввів Малюка до складу РНБО України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Служба безпеки України
NEWS
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
DAILY
Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці