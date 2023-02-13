Патріот і професіонал. Зеленський представив Малюка керівникам СБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Від початку повномасштабного вторгнення Василь Васильович Малюк довів, що є патріотом, професіоналом і саме тією людиною, яка має керувати Службою безпеки нашої держави", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що СБУ фундаментально та динамічно змінюється, стає міцною та сучасною.

Він додав, що професійні і фахові люди, що працюють в СБУ не дадуть жодного шансу ворогу. За словами президента, головне - не втратити здобутки спецслужби не лише до кінця війни, а й після нашої перемоги, тому що випробувань буде ще дуже багато.

У свою чергу Малюк подякував Зеленському за довіру та пообіцяв, що весь особовий склад СБУ його не підведе, оскільки розуміє рівень відповідальності та викликів.

"Зараз СБУ працює системно: від проведення унікальних спецоперацій до документування воєнних злочинів Російської Федерації", - сказав він.

Малюк зазначив, що зараз неприпустима жодна імітація активної роботи.

"Сьогодні це справжня оперативна бойова робота, контрдиверсійні, антитерористичні операції. І ті, хто не встиг перейнятися цим, - вибачте, з ними будемо прощатися", - сказав він.

Голова СБУ додав, що особливий акцент сьогодні зроблено на контррозвідці. Водночас спецслужба активно бореться і з внутрішнім ворогом.

"Має бути повний контроль оперативної обстановки та своєчасне виявлення будь-яких системних загроз управлінню державою. І не лише виявлення, а й швидке оперативне реагування, документування й затримання негідників", - сказав Малюк.

Він додав, що українці чекають перемоги у війні з Росією, і запевнив, що СБУ зробить усе можливе й неможливе, щоб пришвидшити цю перемогу.

Як повідомлялося раніше, 7 лютого Верховна Рада призначила Малюка головою СБУ. Він виконував обов’язки керівника відомства після звільнення Івана Баканова, а раніше був його першим заступником.

11 лютого Зеленський ввів Малюка до складу РНБО України.

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