Patriot, Hellfire, Stinger: NBC дізналося, які поставки США призупинили для України

Пентагон призупинив постачання в Україну багатьох типів ракет. Серед них засоби як для ППО, так і для фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За словами джерел видання, озброєння, постачання якого призупинено, включає:
"Деякі поставки вже перебувають у регіоні, але були зупинені перед передачею Україні", - заявили джерела.
Зазначимо, що перераховане вище озброєння застосовується як для роботи ППО, так і для боїв на фронті. Зокрема, до протиповітряної оборони належать:
Що ж стосується наземних боїв, до переліку потрапляють:
Як пише NBC, наказ про призупинення в Україну ракет і боєприпасів віддав глава Пентагону Піт Хегсет. Це сталося на тлі стурбованості з приводу запасів збройних сил США.
Гегсет віддав розпорядження про відтермінування за кілька тижнів після того, як опублікував меморандум із вимогою провести перевірку запасів боєприпасів США, які були виснажені після багатьох років поставок Америкою знаряддя в Україну, а також майже двох років військових операцій на Близькому Сході.
За словами двох чиновників Пентагону і двох представників Конгресу, постачання боєприпасів та іншої зброї може бути призупинено до завершення оцінки, а якщо боєприпасів бракує або вони необхідні в інших частинах світу, їх можна буде затримати ще на довше.
Нагадаємо, кілька годин тому в Politico з'явилася новина, що Пентагон призупинив постачання деяких зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів в Україну.
У тій публікації стверджувалося, що рішення ухвалив глава політичного управління Пентагону Елбрідж Колбі.
Також за словами джерел, початкове рішення призупинити частину допомоги, обіцяної за адміністрації Байдена, було ухвалено на початку червня, але набуває чинності тільки зараз.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.