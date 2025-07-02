Patriot, Hellfire, Stinger: NBC узнало, какие поставки США приостановили для Украины

Пентагон приостановил поставки в Украину многих типов ракет. Среди них средства как для ПВО, так и для фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По словам источников издания, вооружение, поставки которого приостановлено, включает:
"Некоторые поставки уже находятся в регионе, но были остановлены перед передачей Украине", - заявили источники.
Кроме того, заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила приостановку некоторого вида оружия Украине. По ее словам, это сделано, чтобы поставить интересы США на первое место.
"Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после проверки Министерством обороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру. Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой - просто спросите Иран", - сказала она.
Отметим, что вышеперечисленное вооружение применяется как для работы ПВО, так и для боев на фронте. В частности, к противовоздушной обороне относятся:
Что же касается наземных боев, в перечень попадают:
Как пишет NBC, приказ о приостановке в Украину ракет и боеприпасов отдал глава Пентагона Пит Хегсет. Это произошло на фоне обеспокоенности по поводу запасов вооруженных сил США.
Хегсет отдал распоряжение об отсрочке спустя несколько недель после того, как опубликовал меморандум с требованием провести проверку запасов боеприпасов США, которые были истощены после многих лет поставок Америкой орудия в Украину, а также почти двух лет военных операций на Ближнем Востоке.
По словам двух чиновников Пентагона и двух представителей Конгресса, поставки боеприпасов и другого оружия могут быть приостановлены до завершения оценки, а если боеприпасов не хватает или они необходимы в других частях мира, их можно будет задержать еще дольше.
Напомним, несколько часов назад в Politico появилась новость, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов в Украину.
В той публикации утверждалось, что решение было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби.
Также по словам источников, первоначальное решение приостановить часть помощи, обещанной при администрации Байдена, было принято в начале июня, но вступает в силу только сейчас.
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