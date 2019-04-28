ru
ua

Патриаршее послание на Фанаре впервые произнесли на украинском языке


Богослужение проводилось в честь Пасхи

Во время пасхального богослужения на Фанаре 28 апреля Патриаршее послание произнесли на украинском языке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Турции Андрея Сибиги.

Он отметил, что послание на украинском языке произносили впервые.

"Сегодня во время праздничного Богослужения на Фанаре Патриаршее послание произносили также украинской языке - еще год назад это казалось недостижимым! Верьте и всегда будет победа! Все будет Украина!", - написал посол.

 

Отметим, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. 6 января Варфоломей передал предстоятелю новообразованной Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию.

РБК-Украина писало, что Вселенский Патриарх Варфоломей, поздравляя Владимира Зеленского с победой на выборах, благословил продолжение реформ в Украине и отметил, что будет поддерживать духовное процветание народа Украины.

Ранее глава Православной церкви митрополит Епифаний заявил, что после выборов в Украине нет никаких рисков отзыва томоса об автокефалии. Епифаний отметил, что до потери томоса не может привести даже смена государственного курса Украины.

Рада приняла "языковой закон" Курс доллара стабилизировался на межбанке
Читать все новости