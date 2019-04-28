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Патріарше послання на Фанарі вперше виголосили українською


Богослужіння проводилося на честь Великодня

Під час великоднього богослужіння на Фанарі 28 квітня Патріарше послання виголошувалося української мовою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України в Туреччині Андрія Сибіги.

Він наголосив, що послання українською мовою виголошувалося вперше. 

"Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою - ще рік тому це здавалося недосяжним! Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна!", - написав посол.

 

Зазначимо, 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. 6 січня Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.

РБК-Україна писало, що Вселенський Патріарх Варфоломій, вітаючи Володимира Зеленського з перемогою на виборах, благословив продовження реформ в Україні і зазначив, що буде підтримувати духовне процвітання народу України.

Раніше глава Православної церкви митрополит Епіфаній заявив, що після виборів в Україні немає жодних ризиків для відкликання томосу про автокефалію. Єпіфаній зазначив, що до втрати томосу не може призвести навіть зміна державного курсу України.

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