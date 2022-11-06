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Патріарху Кирилу привиділася загроза існуванню Росії

Фото: патріарх Кирило, голова РПЦ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Патріарх Кирил вважає, що зараз росіяни нібито зіткнулися з загрозами, які можуть кидати виклик існуванню РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

За його словами, молитва про владу та російських військових не має бути "механічною".

"Ми не повинні пропускати повз вуха ці прохання, особливо коли народ віч-на-віч стикається з небезпеками - такими небезпеками, які кидають виклик самому існуванню нашої країни", - заявив він.

Кирил також додав, що могутні сили поза РФ намагаються нібито "підбурити людей до міжусобної боротьби".

"За цим стоїть лише одне - прагнення послабити Святу Русь", - додав глава РПЦ, зазначивши, що має на увазі Росію, Україну та Білорусь.

Зазначимо, згідно з ядерною доктриною РФ, загроза існуванню держави є причиною для використання ядерної зброї.

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