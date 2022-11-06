Патриарху Кириллу привиделась угроза существованию России

По его словам, молитва о властях и российских военных не должна быть "механической".

"Мы не должны пропускать мимо ушей эти прошения, особенно когда народ лицом к лицу сталкивается с опасностями - такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны", - заявил он.

Кирилл также добавил, что могущественные силы вне РФ пытаются якобы "возбудить людей к междоусобной брани".

"За этим стоит только одно - стремление ослабить Святую Русь", - добавил глава РПЦ, отметив, что имеет в виду Россию, Украину и Беларусь.