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Патриарха Варфоломея выписали из больницы в США

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США, Понедельник 25 октября 2021 17:43
Патриарха Варфоломея выписали из больницы в США Фото: патриарх Варфоломей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вселенский патриарх Варфоломей был выписан из больницы Университета Джорджа Вашингтона, куда его госпитализировали по прибытии в США. Патриарх продолжит программу своего визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы управления внешних церковных связей Православной церкви Украины Евстратия Зорю.

О выписке из больницы, по словам Зари, рассказал архиепископ Элпидофор. Сейчас вселенский патриарх Варфоломей уже покинул здание американской больницы.

"Патриарх Варфоломей был выписан из госпиталя и продолжает программу своего визита", - рассказал Зоря.

Напомним, вчера стало известно, что в США госпитализировали вселенского патриарха Варфоломея вскоре после его прибытия в страну.

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Патриарх Варфоломей
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