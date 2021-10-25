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Патріарха Варфоломія виписали з лікарні в США

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США, Понеділок 25 жовтня 2021 17:43
Патріарха Варфоломія виписали з лікарні в США Фото: патріарх Варфоломій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вселенський патріарх Варфоломій був виписаний з лікарні Університету Джорджа Вашингтона, куди його госпіталізували після прибуття в США. Патріарх продовжить програму свого візиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови управління зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України Євстратія Зорю.

Про виписку з лікарні, за словами Зорі, розповів архієпископ Елпідофор. Наразі вселенський патріарх Варфоломій вже залишив будівлю американської лікарні.

"Патріарх Варфоломій був виписаний з госпіталю та продовжує програму свого візиту", - розповів Зоря.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в США госпіталізували вселенського патріарха Варфоломія незадовго після його прибуття в країну.

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Патріарх Варфоломій
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