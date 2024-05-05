Патриарх Варфоломей призвал к обмену "всех на всех" между Украиной и Россией
Вселенский Патриарх Варфоломей во время пасхальной мессы призвал к обмену между Украиной и Россией по принципу "всех на всех".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на послание Варфоломея.
В ходе литургии духовный лидер православных христиан заявил, что поддерживает идею общественного движения "Наш выход" по обмену "всех на всех" между Украиной и РФ.
"Мы молимся за справедливый мир в многострадальной Украине. Духовно мы поддерживаем инициативу "Нашего выхода" по обмену военнопленными между Россией и Украиной по случаю великого праздника Пасхи. Это было бы очень конкретным выражением силы Воскресения. Мы молим Господа милости просветить наши умы и сердца, чтобы мы могли идти по пути истины и свободы, полные воскресения и надежды, с воскресшим Христом на наших устах", - заявил Патриарх.
Обмен "всех на всех"
Напомним, ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Украина рассматривает возможность проведения обмена по принципу "всех на всех".
На католическую Пасху, 31 марта, Папа Римский призвал Украину и Россию к обмену "всех на всех". Украинские власти отреагировали на это, заявив, что поддерживают инициативу, но Россия в традиционной для нее манере выступает "против".
Президент Владимир Зеленский также высказался об идее обмена "всех на всех". По его мнению, это можно сделать до завершения войны.
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