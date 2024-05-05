Патриарх Варфоломей призвал к обмену "всех на всех" между Украиной и Россией

Вселенский Патриарх Варфоломей во время пасхальной мессы призвал к обмену между Украиной и Россией по принципу "всех на всех".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на послание Варфоломея.

В ходе литургии духовный лидер православных христиан заявил, что поддерживает идею общественного движения "Наш выход" по обмену "всех на всех" между Украиной и РФ. "Мы молимся за справедливый мир в многострадальной Украине. Духовно мы поддерживаем инициативу "Нашего выхода" по обмену военнопленными между Россией и Украиной по случаю великого праздника Пасхи. Это было бы очень конкретным выражением силы Воскресения. Мы молим Господа милости просветить наши умы и сердца, чтобы мы могли идти по пути истины и свободы, полные воскресения и надежды, с воскресшим Христом на наших устах", - заявил Патриарх.