Патриарх Варфоломей предостерег Патриарха Феофила от сотрудничества с РФ

Фото: Вселенский патриарх Варфоломей (УНИАН)

Инициатива "братского собрания" в Аммане имеет цель лишь подорвать устоявшиеся нормы православной церкви

Вселенский патриарх Варфоломей предостерег Патриарха Феофила от сотрудничества с Российской Федерацией патриарха Иерусалимского Феофила III. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Orthodox Times.

Сообщается, что патриарх Варфоломей поставил Иерусалимского патриарха Феофила перед лицом его исторической ответственности, отправив ему строгое письма после встречи на Фанаре с делегацией Иерусалимского Патриархата.

"Если мы хотим быть верными себе и жить по-Божьему, чтобы следовать многовековым принципам православия, то поместная церковь должна отказаться от присутствия на этой встрече, если там участвует поместная церковь, что стоит на стороне Российской Федерации", - написал Варфоломей.

Также подчеркнул, что инициатива "братского собрания" в Аммане имеет цель лишь подорвать устоявшиеся нормы православной церкви от ее духовных основ.

Напомним, 21 ноября 2019 года Иерусалимский патриарх Феофил с подачи Москвы озвучил инициативу проведения встречи в Аммане для обсуждения “украинского вопроса“. Эта встреча состоялась 26 февраля. Вселенский патриарх Варфоломей осудил пророссийскую инициативу Феофила, по сути направленную против авторитета первенства Константинопольского патриархата.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 14 декабря, на соборе ПЦУ в Киеве предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации таких структур, как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Однако позже в УПЦ КП заявили, что не признают решение Епифания и считают, что церковь не была ликвидирована.