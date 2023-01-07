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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Патріарх Кирило знову відзначився цинічною заявою про "братерство" України та Росії

Фото: патріарх Кирил (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Патріарх Кирил заявив, що росіяни та українці нібито один народ, а церква робить все, щоб вони не стали ворогами. Також вын назвав свою причину війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медуза.

На його думку, причиною війни в Україні стало нібито те, що Україна вирішила "радикально змінити вектор свого політичного та історичного розвитку і що цей новий вектор ніяк не збігається з вектором розвитку Росії".

На його думку, в Україні нібито "робиться все для того, щоб в очах українців Росія справді стала ворогом".

Також він не забув згадати про те, що українці та росіяни нібито "дві частини одного народу", а "церква має робити все для того, щоб у жодному разі українці та росіяни не стали ворогами".

Раніше патріарх Кирил заявив, що зараз росіяни нібито зіткнулися з загрозами, які можуть кидати виклик існуванню РФ.

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Патриарх Кирилл