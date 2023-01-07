RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Патриарх Кирилл снова отличился циничным заявлением о "братстве" Украины и России

Фото: патриарх Кирилл (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Патриарх Кирилл заявил, что россияне и украинцы якобы один народ, а церковь делает все, чтобы они не стали врагами. Также он назвал свою причину войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медуза.

По его мнению, причиной войны в Украине стало якобы то, что Украина решила "радикально поменять вектор своего политического и исторического развития и что этот новый вектор никак не совпадает с вектором развития России".

По его мнению в Украине якобы "предпринимается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом".

Также он не забыл упомянуть о том, что украинцы и россияне якобы "две части одного народа", а "церковь должна делать все для того, чтобы ни в коем случае украинцы и россияне не стали врагами".

Ранее патриарх Кирилл заявил, что сейчас россияне якобы столкнулись с угрозами, которые могут вызвать существование РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Патриарх Кирилл