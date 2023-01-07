Патриарх Кирилл снова отличился циничным заявлением о "братстве" Украины и России

По его мнению, причиной войны в Украине стало якобы то, что Украина решила "радикально поменять вектор своего политического и исторического развития и что этот новый вектор никак не совпадает с вектором развития России".

По его мнению в Украине якобы "предпринимается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом".

Также он не забыл упомянуть о том, что украинцы и россияне якобы "две части одного народа", а "церковь должна делать все для того, чтобы ни в коем случае украинцы и россияне не стали врагами".