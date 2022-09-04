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Патриарх Кирилл начал угрожать богатым россиянам адом

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Россия, Воскресенье 04 сентября 2022 15:31
Патриарх Кирилл начал угрожать богатым россиянам адом Фото: патриарх МПЦ Кирилл (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Патриарх Кирилл призвал богатых людей в России делиться своими средствами с нуждающимися. Иначе их ждет "путь в ад".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим - тем, кто нуждается, тем, кто страдает, - тогда обладание богатством становится оправданным, и этот человек будет пополнять свое богатство - Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям, особенно находящимся в критической жизненной ситуации", - сказал он.

По его словам, если человек "из большого количества денег не может помочь другому - это путь в ад, и говорить тут не о чем".

При этом предстоятель РПЦ напомнил про евангельское выражение Христа о том, что "трудно богатому войти в Царство Божие".

Напомним, в середине июня Великобритания ввела санкции против Патриарха Кирилла.

8 июля также Канада приняла решение ввести санкции против главы русской церкви патриарха Кирилла.

В то же время патриарх Кирилл должен был внесен в шестой пакет санкций Европейского союза против России. Однако, его исключили в последний момент.

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