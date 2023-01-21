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Патріарх Кирил вимагає від РПЦ "мобілізувати" парафіян

Фото: патріарх Кирил (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Патріарх Кирил вимагає від священнослужителів "мобілізувати" російських парафіян. Вони мають збирати гроші, речі та продукти для окупантів, що воюють в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови РПЦ на святковій трапезі в Богоявленському кафедральному соборі в російському Єлохові.

"І якщо ми говоримо, що Церква - зі своїм народом, то кожна парафія має допомагати тим, хто на лінії вогню. Нам потрібно мобілізувати наших парафіян, щоб вони збирали речі, продукти. Шукайте можливості, збирайте гроші, відправляйте посилки, по можливості самі їдьте, підтримайте військовослужбовців", - заявив він.

За словами глави РПЦ він знає, що "багато вже робиться", але вважає, що "ще недостатньо".

Як повідомлялось, патріарх Кирил заявив, що росіяни та українці нібито один народ, а церква робить все, щоб вони не стали ворогами. Також вын назвав свою причину війни в Україні.

Також патріарх Кирил вважає, що зараз росіяни нібито зіткнулися з загрозами, які можуть кидати виклик існуванню РФ.

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Патриарх КириллВійна в Україні