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Патриарх Кирилл потребовал от РПЦ "мобилизовать" прихожан

Фото: патриарх Кирилл (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Патриарх Кирилл потребовал от священнослужителей "мобилизовать" российских прихожан. Они должны собирать деньги, вещи и продукты для оккупантов, воюющих в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы РПЦ на праздничной трапезе в Богоявленском кафедральном соборе в российском Елохове.

"И если мы говорим, что Церковь - со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих", - заявил он.

По словам главы РПЦ он знает, что "многое уже делается", но считает, что, "еще недостаточно".

Как сообщалось, ранее патриарх Кирилл заявил, что россияне и украинцы якобы один народ, а церковь делает все, чтобы они не стали врагами. Также он назвал свою причину войны в Украине.

Также патриарх Кирилл заявил, что сейчас россияне якобы столкнулись с угрозами, которые могут бросать вызов существованию РФ.

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