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Не пасуємо перед ворогом. Зеленський розповів про тяжкі бої на Донбасі

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Київ, П'ятниця 18 листопада 2022 23:38
Не пасуємо перед ворогом. Зеленський розповів про тяжкі бої на Донбасі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Жорстокі бойові дії в Донецькій області продовжуються без перепочинків, але ЗСУ тримають позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, лише за вчорашню добу ЗСУ відбили близько сотні атак окупантів в Донецькій області.

"Наджорстокі бойові дії в Донецькій області продовжуються досі, жодних пом'якшень боїв чи перепочинків не було. Тільки за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак. Усі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, - справжні герої", - заявив Зеленський.

Президент особливо відзначив прикордонників Харківського та Сумського загонів, які нині діють у Донецькій області.

Глава держави також подякував бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку.

"На жодній з ділянок фронту не пасуємо перед ворогом. Усюди відповідаємо, всюди тримаємо позиції. На певних ділянках готуємо майбутні успіхи", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, російські війська 17 листопада обстріляли кілька населених пунктів в Донецькій області. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще четверо було поранено.

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Володимир Зеленський Донецька область
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