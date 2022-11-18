ua ru
Сб, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не пасуем перед врагом. Зеленский рассказал о тяжелых боях на Донбассе

Новина українською →
Киев, Пятница 18 ноября 2022 23:38
Не пасуем перед врагом. Зеленский рассказал о тяжелых боях на Донбассе Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Жестокие боевые действия в Донецкой области продолжаются без передышек, но ВСУ держат позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, только за вчерашние сутки ВСУ отбили около сотни атак оккупантов в Донецкой области.

"Сверхжестокие боевые действия в Донецкой области продолжаются до сих пор, никаких смягчений боев или передышек не было. Только за вчерашние сутки отбиты около сотни российских атак. Все наши воины, держащие позиции на Донбассе, - настоящие герои", - заявил Зеленский.

Президент особо отметил пограничников Харьковского и Сумского отрядов, которые сейчас действуют в Донецкой области.

Глава государства также поблагодарил бойцов 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии, которая защищает Украину на Бахмутском направлении.

"Ни на одном из участков фронта не пасуем перед врагом. Повсюду отвечаем, всюду держим позиции. На определенных участках готовим будущие успехи", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, российские войска 17 ноября обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. В результате ударов погиб один человек, еще четверо были ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Донецкая область
NEWS
Пока без аварийных. Отключение света завтра будут по всей Украине
Пока без аварийных. Отключение света завтра будут по всей Украине
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе