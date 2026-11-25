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Пастка витрачених інвестицій: компанії роками вкладали десятки тисяч доларів в адаптацію 1С/BAS, через що психологічно не готові відмовитися від старого ПЗ, навіть коли воно гальмує розвиток.

Прихована ціна старого софту: супровід індивідуальної конфігурації (лише 20 годин роботи програміста на місяць) коштує бізнесу 312-408 тис. гривень на рік, або до 2,04 млн грн за п'ять років.

Технологічна стеля: застаріла архітектура 1С/BAS не дозволяє повноцінно інтегрувати штучний інтелект та сучасні інструменти управлінської аналітики.

Три етапи міграції: безболісний перехід великого підприємства потребує попереднього аудиту процесів, коректного перенесення довідників та паралельної роботи систем на етапі тестування.

Однією з причин, через які компанії відкладають важливі управлінські рішення, є небажання втрачати вже інвестовані ресурси. Навіть коли з'являється ефективніша альтернатива, попередні витрати часу та грошей можуть залишатися аргументом на користь збереження чинного рішення.

У поведінковій економіці це явище називають помилкою безповоротних витрат (sunk cost fallacy).

У книзі "Есенціалізм" Грег Маккеон пояснює цей механізм на прикладі проєкту надзвукового літака Concorde. Велика Британія та Франція продовжували фінансувати його розробку, попри зростання вартості та сумніви щодо економічної доцільності. Хоча на рішення впливали й інші чинники, проєкт став відомим прикладом складності відмови від попередніх інвестицій.

Маккеон пропонує оцінювати такі ситуації за допомогою простого запитання: якби ресурси ще не були вкладені в проєкт, скільки ми були б готові інвестувати в нього зараз?

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Цей підхід актуальний і для українських компаній, які продовжують працювати з російськими обліковими системами. За результатами опитування , проведеного SoftFindEasy у 2024 році, 64% опитаних використовували 1С/BAS для ведення обліку. Водночас 68% респондентів зазначили, що не змінювали систему автоматизації, 12,8% перейшли з 1С на BAS і лише 3% – на продукт іншого розробника.

За моїми спостереженнями, перехід стримують три основні чинники: значні попередні інвестиції в програмне забезпечення, сумніви щодо економічної доцільності його заміни та складність міграції. Кожен із них потребує окремого підходу.

Пастка витрачених інвестицій

Для багатьох українських підприємств 1С/BAS – це результат тривалої адаптації програмного забезпечення до потреб конкретного бізнесу. Компанії розробляли додаткові модулі, створювали інтеграції, автоматизували облік і виробничі процеси, залучали зовнішніх фахівців. Така робота тривала роками, а в окремих випадках потребувала інвестицій у десятки тисяч доларів.

Тому під час обговорення переходу закономірно виникає запитання: що робити з напрацюваннями, створеними протягом двадцяти років?

Воно має два аспекти.

Перший – економічний. Компанія не хоче визнавати попередні витрати такими, що не можуть бути відшкодовані. Водночас ці кошти вже витрачені, і сам факт їхнього існування не визначає доцільності подальшого використання системи.

Другий – технологічний. Підприємство справді ризикує втратити цінні налаштування, інтеграції та бізнес-логіку, якщо нове рішення не дозволяє їх відтворити.

Це підтверджує і дослідження IT Ukraine Association та студентів соціологічної програми Українського католицького університету , оприлюднене у травні 2026 року. Першим серед основних бар'єрів опитані представники бізнесу називали необхідність адаптувати звичні процеси, перенавчати працівників і залучати фахівців із впровадження нових систем.

Ці проблеми важливо розділяти. Минулі витрати не повинні автоматично визначати майбутні рішення. Натомість збереження актуальних напрацювань – обґрунтована вимога до процесу міграції.

Для розробників українського програмного забезпечення це означає, що недостатньо створити продукт із сучасним інтерфейсом і необхідним базовим функціоналом. Потрібно забезпечити можливість використання досвіду, який бізнес накопичив у попередніх системах.

Чи справді старе рішення дешевше?

Другий бар'єр – відсутність очевидної необхідності змінювати програмне забезпечення.

Якщо підприємство веде облік, формує звітність і забезпечує поточні операції, керівництво не завжди бачить економічний сенс у впровадженні альтернативи.

Однак функціональна придатність системи не тотожна економічній ефективності.

У промисловому бізнесі ми регулярно оцінюємо обладнання не лише за його працездатністю, а й за продуктивністю, витратами на експлуатацію та можливостями модернізації. Подібні критерії доцільно застосовувати до програмного забезпечення.

Наявна облікова система може виконувати поточні завдання, але потребувати значних ресурсів для доопрацювання, інтеграції нових процесів, підтримки нестандартних конфігурацій або ручної обробки даних. Достатньо спробувати поєднати застарілу архітектуру 1С/BAS зі штучним інтелектом, сподіваючись отримати сучасний інструмент для бухгалтера, щоб переконатися в безперспективності подальшої модернізації цього продукту.

Для обґрунтованого рішення потрібно порівнювати повну вартість володіння (Total Cost of Ownership, TCO) старою та новою системами на однаковому часовому горизонті, наприклад три-п'ять років.

У першому випадку слід враховувати технічну підтримку, оновлення, програмні доопрацювання, витрати часу співробітників та обмеження інтеграцій. У другому – впровадження, міграцію даних, навчання персоналу, подальше обслуговування та ризики перехідного періоду.

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За відкритими тарифами українських компаній, які займаються супроводом 1С/BAS, година роботи програміста може коштувати 1300-1700 гривень. Якщо підприємство щомісяця потребує 20 годин на підтримку та доопрацювання індивідуальної конфігурації, лише ці послуги обходитимуться приблизно у 312-408 тисяч гривень на рік.

І це без урахування серверної інфраструктури, підтримки інтеграцій, часу співробітників на ручні операції та виправлення помилок. На п'ятирічному горизонті навіть незмінні витрати на програмістів становитимуть 1,56-2,04 млн гривень.

Саме тому економіка збереження чинної системи має оцінюватися так само ретельно, як і бюджет її заміни.

Окремий чинник – походження програмного забезпечення. У випадку систем російського походження до фінансових критеріїв потрібно додавати оцінку технологічної залежності, доступності оновлень, контролю над даними й ризиків взаємодії з постачальниками.

Програмні продукти 1С та BAS внесені до переліку забороненого до використання програмного забезпечення, який веде Держспецзв'язку. Відповідні обмеження стосуються систем, що обробляють державні інформаційні ресурси, та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Для більшості приватних підприємств вибір облікової системи залишається самостійним рішенням. Але відсутність прямої законодавчої заборони не означає відсутності ризиків. І якщо йдеться про економічну доцільність збереження чинної системи, то питання захисту даних і технологічної залежності також мають бути частиною цього розрахунку.

Міграція як технологічне завдання

Третій бар'єр – безпосередньо процес переходу.

Для великого підприємства облікова система пов'язана з фінансами, документообігом, складськими операціями, виробництвом та іншими критичними процесами. Заміна такого програмного забезпечення потребує забезпечення цілісності даних і безперервності роботи.

Особливі складнощі виникають, коли підприємство багато років використовувало індивідуально доопрацьовану конфігурацію. У такому випадку недостатньо перенести довідники та залишки. Необхідно також визначити, які бізнес-процеси мають бути відтворені, які можна оптимізувати, а які втратили актуальність.

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Розглянемо типовий сценарій переходу виробничого підприємства, яке використовує 1С/BAS для бухгалтерського обліку, управління запасами та виробничими операціями.

Перший етап – аудит наявної системи. Підприємство визначає, які дані потрібно перенести, які модулі та інтеграції є критичними, а також які процеси доцільно зберегти без змін. Окремо аналізують історичні дані, довідники контрагентів, номенклатуру, залишки та незавершені операції.

Другий етап – підготовка й перенесення даних до нової системи. Тут важливо не просто скопіювати інформацію, а забезпечити її коректне відображення, зокрема відповідність структури довідників, облікових параметрів і зв'язків між операціями.

Третій – тестування та поетапне введення нової системи в експлуатацію. Одним із можливих рішень є використання механізмів реплікації даних, які дозволяють синхронізувати інформацію між старою та новою системами протягом перехідного періоду. Це дає змогу перевіряти коректність даних, тестувати функціональність і навчати співробітників без одномоментного припинення використання чинного продукту.

Тривалість переходу залежить від масштабів підприємства, кількості інтеграцій та індивідуальних доопрацювань. За результатами опитування SoftFindEasy, у разі запровадження загальної заборони 1С/BAS 50% респондентів вважали, що їм знадобиться від одного до трьох років на перехід, ще 30% – від трьох до п'яти років.

Як засновник ERP-платформи D5, я бачу ці труднощі і з боку розробника. Одне з наших завдань – знайти технологічні рішення, які дозволять підприємствам переходити з попередніх систем без втрати критично важливих даних і напрацьованих бізнес-процесів.

Від оцінки минулих витрат – до майбутньої ефективності

Українському бізнесу сьогодні потрібно вирішити значно ширше завдання, ніж замінити російське програмне забезпечення на українське. Йдеться про те, на яких технологіях працюватимуть наші підприємства в наступні десять років.

Ми звикли сприймати облікові системи як інструменти для виконання поточних завдань. Але сучасні технології можуть давати значно більше: доступ до актуальних управлінських даних, можливість швидше змінювати процеси, масштабувати виробництво та ухвалювати рішення.

Тому міграція – це не лише спосіб позбутися технологічної залежності. Це можливість переглянути підходи до управління бізнесом, які формувалися десятиліттями, і зберегти з них те, що справді має цінність.

Ми не можемо повернути гроші, витрачені на технології минулого. Але можемо вирішити, на яких технологіях будуватимемо майбутнє українського бізнесу.