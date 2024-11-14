Безпека даних: що треба знати про захист ваших пристроїв від шкідливого ПЗ

Шкідливе програмне забезпечення є серйозною загрозою для користувачів цифрових пристроїв, адже його завдання - надати зловмисникам доступ до ваших даних. Однак від цього можна захиститися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт " КібербезпекаФінансів ".

Таким чином, шахрайське ПЗ може:

надати зловмиснику віддалений доступ до вашого пристрою,

до вашого пристрою, шпигувати, збираючи інформацію про користувача без його відома або стежити за натисканням клавіш на клавіатурі, що дає змогу зловмисникам викрадати паролі, інформацію про платіжні картки тощо,

збираючи інформацію про користувача без його відома або стежити за натисканням клавіш на клавіатурі, що дає змогу зловмисникам викрадати паролі, інформацію про платіжні картки тощо, отримати доступ до даних користувача та вимагати за них викуп.

Щоб уникнути шкідливого ПЗ та захистити свої пристрої, експерти рекомендують дотримуватися декількох важливих правил:

Завантажуйте програми лише з офіційних джерел (Microsoft Store, Google Play, Apple App Store) та перевіряйте репутацію розробника, кількість завантажень, відгуки, країну походження та дозволи, які вимагає застосунок.

Це допоможе уникнути встановлення шахрайських додатків, що можуть зловживати вашими особистими даними.

Оновлюйте операційну систему та антивірус - це забезпечує додатковий захист пристрою від нових типів загроз.

При цьому, використання фаєрволу як "захисного бар’єра" допоможе блокувати небезпечний контент.

Також корисно буде зробити графік регулярної перевірки ваших пристроїв за допомогою антивірусу.

Однак пам'ятайте, що вам все одно потрібно бути обережними з посиланнями, спливаючими вікнами-сповіщеннями, файлами, які відкриваєте та сайтами, на які переходите.

Захистіть зовнішні носії даних, оскільки флешки та жорсткі диски часто містять важливу інформацію.

Саме тому перевірка на віруси перед їх використанням є обов'язковою.

Перед використанням відключіть функцію автозапуску (за наявності) в налаштуваннях операційної системи, що теж допоможе вам захистити носії даних.

Фахівці звертають увагу на те, що конфіденційні дані бажано шифрувати, а також слід уникати чужих пристроїв.

Окрім цього, регулярно робіть резервні копії даних, що дасть змогу вам відновити дані в разі їх втрати на вашому пристрої. Бажано, щоб у вас був оригінал та дві копії.

Корисним буде збереження даних на двох різних носіях (наприклад, на жорсткому диску та на хмарному сховищі.

Будьте обережними з "розумними" пристроями - перед купівлею таких гаджетів перевіряйте відгуки не лише на сайті магазину, а і на різних форумах.

Окрім цього, фахівці радять, змінювати стандартні паролі перед початком експлуатації. Робить паролі складнішими, це також допомагає захиститися від шахраїв.

До того ж переконайтеся, що виробник регулярно надає оновлення для пристрою, щоб усувати виявлені уразливі місця та підвищувати його безпеку.

Також не залишайте без нагляду ноутбуки, смартфони, флешки, інші пристрої та вимикайте на своїх пристроях функції, якими ви не користуєтеся (GPS, Bluetooth, вебкамера тощо).

Ознаки зараження вірусом

Цей процес на вашому пристрої можна помітити одразу, якщо ви будете знайти найголовніші ознаки, які включають:

повільну роботу пристрою;

швидке розрядження;

випадкове відкриття та закриття програм;

поява невідомих акаунтів у системі, незнайомих вам програм, а також активних сеансів від імені невідомих користувачів або сервісів;

випадкове зникнення або поява нових файлів, які ви не завантажували;

неочікувані повідомлення про "помилки";

відсутність або проблеми із доступом до файлів;

непередбачуваний запуск невідомих процесів в системі;

недоступність або вимикання певних сервісів (консоль адміністратора, антивірус тощо).

При наявності наведених вище ознак, вам потрібно негайно зробити сканування пристрою антивірусом та вжити заходів для їх усунення. Також рекомендується звернутися до фахівця.

Детальніше про зараження вашого пристрою вірусом - читайте у нашому матеріалі.