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Пасажири очікують на рейс Мілан - Львів вже 26 годин

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 11:59
Фото: літак Ernest Airlines (flyernest.com)
Фото: літак Ernest Airlines (flyernest.com)

Всіх пасажирів тимчасово заселили в готель

Пасажири очікують на рейс авіакомпанії Ernest Airlines EG223 Мілан - Львів вже протягом 26 годин. Про це в коментарі РБК-Україна розказав пасажир Роман Машталер.

"Наразі вже більше 26 годин затримка. Після 13 годин в аеропорту, коли ми всією групою пішли до прикордонників на вихід, працівники аеропорту нам нарешті повідомили, що політ скасовано. Після цього прикордонники дозволили вийти з терміналу. Після 17 годин очікування (біля 1:00) нас поселили в готель. Від компанії є інформація про даний рейс 25.06.18 (Мальпенса-Львів) о 17:45 за місцевим часом. Хоча в готелі кажуть, що досі не мають остаточної інформації", - повідомив він.

Зазначимо, 12 червня, у Львові презентували два нові рейси італійської компанії Ernest Aіrlines. Представники повідомили, що з 22 червня 2018 року з Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького прямим авіасполученням можна вилетіти до Риму (аеропорт Фіумічіно) або до Мілану (аеропорт Мальпенса).

Нагадаємо, раніше в аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького повідомили, що рейс авіакомпанії Ernest Airlines EG223 Мілан - Львів, на який очікували пасажири, скасовано.

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Теги публікації: рейсы, пассажиры  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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