Украинцы более 12 часов не могут вылететь из Милана

В аэропорту "Львов" сообщили, что рейс авиакомпании Ernest Airlines EG223 Милан - Львов отменен

В аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого сообщили, что рейс авиакомпании Ernest Airlines EG223 Милан - Львов, который пассажиры ожидают уже в течение 12 часов, отменен. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель аэропорта.

"Нам сообщили, что данный рейс отменен. Сейчас решается вопрос о запуске дополнительного рейса, но деталей пока нет. Также всех пассажиров мы просим звонить к нам уже утром 25 июня. Конечно, авиакомпания (Ernest Airlines, - ред.) должна обеспечить питание и проживание пассажирам. По слухам, рейс до Львова может быть завтра или послезавтра. Но пока это все, что мы знаем", - сообщили в аэропорту "Львов".

Так, пассажиры в течение 12 часов в аэропорту ждут рейс авиакомпании.

"Авиакомпания #ernestairlines @Ernest Airlines. Рейс EG223 Milan Bergamoо (BGY) - Lvivв (LWO). 12 часов в аэропорту без какой-либо информации о причине задержки или возможном времени вылета. 12 часов без еды и воды, 5 из которых мы закрыты в терминале. 12 часов матери с маленькими детьми. 12 часов без представителей компании как в аэропорту, так и онлайн.12 часов без ответа колл-центра компании", - написал в Facebook один из пассажиров Roman Mashtaler, который ожидает рейс до Львова.

Друзі, допоможіть репостом!!! Авіакомпанія #ernestairlines @Ernest Airlines Рейс EG223 Milan Bergamo (BGY) - Lviv... Опубліковано Roman Mashtaler Неділя, 24 червня 2018 р.

Отметим, 12 июня, во Львове презентовали два новых рейса итальянской компании Ernest Aіrlines. Представители сообщили, что с 22 июня 2018 года из Международного аэропорта «Львов» им. Данила Галицкого прямым авиасообщением можно вылететь в Рим (аэропорт Фьюмичино) или до Милана (аэропорт Мальпенса).

Напомним, 22 июня из-за отсутствия самолета на авиарейс из Киева в Тунис около 70 туристов не смогли вылететь по билетам авиакомпании Bravo.