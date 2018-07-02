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Пассажиры "Браво" собираются подать ходатайство в суд на авиакомпанию

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 01:35
Фото: пассажиры (РБК-Украина)
Фото: пассажиры (РБК-Украина)

Пассажиры заявляют, что авиакомпания за неделю отправила 150 пассажиров в Испанию без своего багажа

Пассажиры киевского аэропорта "Жуляны" заявили о намерении подать ходатайство в суд на авиакомпанию "Браво" за потерю багажа. Об этом "РБК-Украина" рассказали пассажиры рейса "Bay1222", который вылетов из Киева до Испании еще 24 июня.

"Мы будем подавать в суд на "Браво". Требуем от аэропорта и авиакомпании официальные документы с пояснениями о перевозке нашего багажа, а также задержки рейсов. Мы только составили коллективное заявление. Представители "Жулян" нам дали бумагу, сказали, пишите. Обратный номер рейса Аликанте-Киев "2222". Сейчас пассажиры этого рейса оформляют утерю багажа", - сообщили пассажиры

Пассажиры заявляют, что авиакомпания за неделю отправила 150 пассажиров в Испанию без своего багажа.

"24 июня мы поехали рейсом авиакомпании "Браво" в Аликанте (Испания). Когда мы прибыли в Испанию, оказалось, что весь багаж пассажиры забыли в Киеве. Сумки просто не положили в багажное отделение самолета. В Аликанте только 6 пассажиров получили свои сумки. Около 150 пассажиров провели свой отпуск без своего багажа", - рассказали пассажиры.

По их словам, не отправлен в Испанию багаж удалось получить только через неделю после возвращения в Киев. Впоследствии, оказалось что обратный багаж украинцев забыли в Испании.

"Сегодня, 1 июля, мы получили в Киеве сумки, которые упаковали еще 24 июня. То есть наш первый багаж так и не отправляли в Испанию. Но самое интересное то, что наш багаж из Аликанте также не прибыл в Киев. Только в самолете нам сообщили, что мы получим сумки только завтра. Сейчас весь багаж украинцев оставили в Испании", - добавили пассажиры.

Напомним, пассажиры проблемного рейса из Батуми вылетели в Киев. Самолет должен был совершить рейс 30 июня.

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Теги публикации: авиакомпания, пассажиры, Самолет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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