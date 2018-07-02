Пасажири "Браво" збираються подати позов в суд на авіакомпанію

Пасажири заявляють, що авіакомпанія за тиждень відправила 150 пасажирів до Іспанії без свого багажу

Пасажири київського аеропорту "Жуляни" заявили про намір подати позов до суду на авіакомпанію "Браво" через втрату їх багажу. Про це "РБК-Україна" розповiли пасажири рейсу "Bay1222", який вилітів з Києва до Іспанії ще 24 червня.

"Ми будемо подавати до суду на "Браво". Вимагаємо від аеропорту та авіакомпанії офіційні документи з поясненнями про перевезення нашого багажу, а також затримку рейсів. Ми щойно склали колективну заяву. Представники "Жулян" нам дали бумагу, сказали, пишіть. Зворотній номер рейсу Аліканте-Київ "2222". Наразі пасажири цього рейсу оформлюють втрату багажу", - повідомили пасажири

Пасажири заявляють, що авіакомпанія відправила 150 пасажирів до Іспанії без свого багажу на тиждень.

"24 червня ми поїхали рейсом авіакомпанії "Браво" до Аліканте (Іспанія). Коли ми прибули до Іспанії, виявилось що весь багаж пасажирі забули у Києві. Сумки просто не поклали до багажного відділення літака. У Аліканте лише 6 пасажирів отримали свої сумки. Близько 150 пасажирів провели свою відпустку без свого багажу", - розповіли пасажири.

За їх словами, не відправлений до Іспанії багаж вдалось отримати лише через тиждень після повернення до Києва. Згодом, виявилось що зворотній багаж українців забули в Іспанії.

"Сьогодні, 1 липня, ми отримали у Києві сумки, які спакували ще 24 червня. Тобто наш перший багаж так і не відправляли до Іспанії. Але найцікавіше те, що наш багаж з Аліканте також не прибув до Києва. Лише у літаку нам повідомили, що ми отримаємо сумки лише завтра. Наразі весь багаж українців залишили в Іспанії", - додали пасажири.

Нагадаємо, пасажири проблемного рейсу з Батумі вилетіли до Києва. Літак повинен був здійснити рейс 30 червня.