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Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Тель-Авива

Новости » Происшествия    01.07.2019 - 16:35
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Тель-Авива
Иллюстративное фото (middleeasteye.net)

На борту пассажирского самолета болгарской авиакомпании находятся 152 пассажира

Пассажирский самолет "Боинг 737-400" совершил аварийную посадку в аэропорту Бен-Гурион Тель-Авива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jpost.

Сообщается, что спасательные службы международного аэропорта имени Бен-Гуриона привели в состояние повышенной готовности в связи заходящим на аварийную посадку авиалайнером.

Пилотам истребителей F16 израильских ВВС, отправленным навстречу "Боингу", заходящему на аварийную посадку в аэропорту Бен-Гурион, удалось выяснить, что у самолета неисправно левое шасси.

На борту пассажирского самолета болгарской авиакомпании Electra Airways, вылетевшего из Кельна, находятся 152 пассажира.

 

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Опубліковано ‎כאן חדשות‎ Понеділок, 1 липня 2019 р.

Напомним, 27 июня в России при посадке вновь загорелся самолет: за медицинской помощью после аварийной посадки Ан-24 авиакомпании "Ангара" в аэропорту Нижнеангарска обратился 31 человек. Добавим, в мае в Шереметьево из-за пожара самолет совершил аварийную посадку.

На Гавайях при падении двухмоторного самолета погибло 9 человек. Самолет упал на северном побережье острова Оаху, после чего начался пожар. 

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