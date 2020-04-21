Пассажирские перевозки обвалились после начала карантина

В январе-феврале 2020 года пассажирооборот предприятий транспорта составил 19,6 млрд.пас.км, что на 16,3 меньше января-февраля 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

www.ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, услугами пассажирского транспорта воспользовались 898,2 млн пассажиров, что на 15,5% меньше от объема января-февраля 2019 года.

Самое больше сокращение пассажиров зафиксировано в метро - на 20,7%, на железнодорожном транспорте - на 19,4%, а авиационном транспорте - на 17,3%, автомобильном - 15,8%.

www.ukrstat.gov.ua

Таким образом, в марте зафиксировано резкое падение пассажирооборота. По данным Госстата еще в январе-феврале 2020 года пассажирооборот предприятий транспорта составил 15,0 млрд.пас.км, что на 0,1% больше января-февраля 2019 года. Услугами пассажирского транспорта за первые два месяца воспользовалось 675,8 млн пассажиров, на 1,5% меньше объема января-февраля 2019 года.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", более половины украинцев (56%) заявили, что ограничили выход из дома связи с карантином из-за эпидемии коронавируса.

По данным Торгово-промышленной палаты Украины, количество безработных в Украине за месяц карантина, введенного правительством для борьбы с коронавирусом, выросло на 1,0-1,3 млн человек.