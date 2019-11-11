Пассажиров поезда Харьков-Киев эвакуировали из-за сообщения о минировании

Пассажиров поезда №719 сообщением Харьков-Киев эвакуировали из-за анонимного сообщения о заминировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как сообщается, сообщение поступило около 11 часов. Взрывотехники проверяют поезд на наличие взрывоопасных предметов.

"Взрывотехники и правоохранители проверяют поезд №719 Харьков - Киев. Сегодня около 11 часов неизвестный сообщил полиции о его заминировании", - говорится в сообщении.

Для проведения оперативных действий поезд был остановлен о 11:12 на станции Миргород Полтавской области. Пассажиров эвакуировали из поезда.

На месте работают представители Национальной полиции, ГСЧС, Службы безопасности Украины и военизированной охраны "Укрзализныци".

Напомним, утром 7 ноября полиция получила сообщение о минировании поезда, который направлялся в сторону Львова из Киева. Пассажиры были эвакуированы на станции Обводной в Житомирской области.

Кроме того, в Харькове 11 ноября сообщили о минировании трех судов на проспекте Правды, 5, проспекте Независимости, 13 и площади Героев Небесной Сотни, 36.

Также в Харькове 7 ноября "минировали" станции метров "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет". В результате сообщения из метро эвакуировали более 800 человек. После проверки правоохранителями взрывоопасных предметов не было обнаружено.