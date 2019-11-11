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В Харькове сообщили о минировании трех судов

Новости » Общество     11.11.2019 - 11:36
В Харькове сообщили о минировании трех судов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поступило сообщение о минировании судов на проспектах Правды и Независимости, и площади Героев Небесной Сотни

В Харькове 11 ноября сообщили о минировании трех судов, взрывотехники проверяют информацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщается, что поступила информация о минировании судов на проспекте Правды, 5, проспекте Независимости, 13 и площади Героев Небесной Сотни, 36.

"На линию "102" с мобильного телефона позвонил неизвестный и сообщил о минировании судов. По адресам выехали следственно-оперативные группы Шевченковского и Основянского ОП, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Обзор мест событий продолжается. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Харькове 7 ноября "минировали" станции метров "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет". В результате сообщения из метро эвакуировали более 800 человек. После проверки правоохранителями взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Также сообщалось, что в Киеве 7 ноября сообщили о минировании Центрального железнодорожного вокзала. После проверки взрывотехников, информация о минировании вокзала не подтвердилась.

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