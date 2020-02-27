На пяти вокзалах Украины обустроили изоляторы для людей с подозрением на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На 19 вокзалах уже обустроены медпункты, которые оборудовали необходимым оборудованием и противоэпидемическим имуществом для временной изоляции больных

"Укрзализныця" на вокзалах обустроила специальные помещения и медицинские пункты для пассажиров с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Как отмечается, уже были проведены инструктажи персонала, подготовили средства индивидуальной защиты и специальные помещения на вокзалах на случай выявления людей с симптомами респираторных заболеваний.

На 19 вокзалах уже обустроены медицинские пункты, которые оборудовали необходимым оборудованием и противоэпидемическим имуществом для временной изоляции больных.

Речь идет о вокзальной станции Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т. Шевченко.

Кроме того, на пяти вокзалах организовали помещение для временной изоляции людей с симптомами респираторных заболеваний. Это вокзалы станций Запорожье-1, Ровно, Тернополь, Фастов, Белая Церковь.

Также в "Укрзализныце" сообщили, что закупили 10 тыс. респираторов, 25 тыс. смотровых перчаток и более тысячи защитных очков. Также закупают антисептики для рук, дезинфицирующие средства и защитные халаты.

Отмечается, что со следующей недели по всей Украине начнут проводить тренинги для работников "Укрзализныци", на которых проработают алгоритм действий в случае обнаружения в поездах и на вокзалах больных с симптомами коронавирус.

"Сейчас для недопущения распространения вируса на пути следования поездов осуществляется измерение температуры тела пассажиров", - говорится в сообщении.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что все области готовы к приему возможных больных коронавирусом. Он отметил, что в каждой области определили госпитальные базы и бригады экстренной скорой помощи на случай распространения коронавирус.