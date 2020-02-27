На п'яти вокзалах України облаштували ізолятори для людей з підозрою на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На 19 вокзалах вже облаштували медпункти, які обладнали необхідним устаткуванням та протиепідемічним майном для тимчасової ізоляції хворих

"Укрзалізниця" на вокзалах облаштувала спеціальні приміщення та медичні пункти для пасажирів з підозрами на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу УЗ.

Як зазначається, вже були проведені інструктажі персоналу, підготували засоби індивідуального захисту та спеціальні приміщення на вокзалах на випадок виявлення людей із симптомами респіраторних захворювань.

На 19 вокзалах вже облаштували медичні пункти, які обладнали необхідним устаткуванням та протиепідемічним майном для тимчасової ізоляції хворих.

Йдеться про вокзальні станції Київ-Пасажирський, Чоп, Хмельницький, Івано-Франківськ, Коломия, Суми, Херсон, Ужгород, Львів, Полтава-Південна, Вінниця, Жмеринка, Козятин, Миколаїв, Чернівці, Харків, Одеса, Дніпро, ім. Т. Шевченка.

Крім того, на п’яти вокзалах організували приміщення для тимчасової ізоляції людей із симптомами респіраторних захворювань. Це вокзали станцій Запоріжжя-1, Рівне, Тернопіль, Фастів, Біла Церква.

Також в "Укрзалізниці" повідомили, що закупили 10 тис. респіраторів, 25 тис. оглядових рукавичок та понад тисячу захисних окулярів. Також закуповують антисептики для рук, дезінфекційні засоби та захисні халати.

Зазначається, що з наступного тижня по всій території Україні розпочнуть проводити тренінги для працівників "Укрзалізниці", на яких опрацюють алгоритм дій у випадку виявлення в поїздах та на вокзалах хворих із симптомами коронавірусу.

"Наразі для недопущення розповсюдження вірусу на шляху слідування поїздів здійснюється вимірювання температури тіла пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що всі області готові до прийому можливих хворих коронавірусом. Він зазначив, що в кожній області визначили госпітальні бази та бригади екстреної швидкої допомоги на випадок поширення коронавірусу.