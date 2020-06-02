Пассажиров в метро Киева становится больше: какие станции ограничивали на вход

Пассажиров в столичном метрополитене стало еще больше. По состоянию на утро 2 июня ограничивали на вход уже три станции.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь метро Киева Наталья Макогон.

"675 тысяч пассажиров (в понедельник - ред.). Да, наращивается пассажиропоток. Были (ограничения, - ред.) по тем станциям, по которым мы в принципе и предполагали - "Академгородок", "Житомирская" и "Черниговская". Это означает, что станция работала на одни или две двери в час пик", - рассказала она.

Макогон уточнила, что ограничения на станциях действовали в начале 9 утра.

"Призываем людей продолжать придерживаться всех обязательных мероприятий: масочный режим и дистанция, не скапливаться", - добавила пресс-секретарь.

Следует отметить, что в первый день открытия метро, ​​25 мая, перевезли 310 тысяч пассажиров. Впоследствии цифра возросла до 540 тысяч, и тогда в метрополитене подчеркивали, что это - треть от обычного пассажиропотока.

Добавим также, что на прошлой неделе станции не ограничивали на вход.

Напомним, 1 июня ограничивали на вход для жителей города станцию ​​метро "Академгородок".

Как писало РБК-Украина, в Мининфраструктуры анонсировали запуск единого электронного билета для метро и ж/д в Киеве.