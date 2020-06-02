Пассажиров в метро Киева становится больше: какие станции ограничивали на вход

Число пассажиров возросло до 675 тысяч пассажиров 1 июня против 310 тысяч в первый день открытия
Пассажиров в столичном метрополитене стало еще больше. По состоянию на утро 2 июня ограничивали на вход уже три станции.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь метро Киева Наталья Макогон.
"675 тысяч пассажиров (в понедельник - ред.). Да, наращивается пассажиропоток. Были (ограничения, - ред.) по тем станциям, по которым мы в принципе и предполагали - "Академгородок", "Житомирская" и "Черниговская". Это означает, что станция работала на одни или две двери в час пик", - рассказала она.
Макогон уточнила, что ограничения на станциях действовали в начале 9 утра.
"Призываем людей продолжать придерживаться всех обязательных мероприятий: масочный режим и дистанция, не скапливаться", - добавила пресс-секретарь.
Следует отметить, что в первый день открытия метро, 25 мая, перевезли 310 тысяч пассажиров. Впоследствии цифра возросла до 540 тысяч, и тогда в метрополитене подчеркивали, что это - треть от обычного пассажиропотока.
Добавим также, что на прошлой неделе станции не ограничивали на вход.
Напомним, 1 июня ограничивали на вход для жителей города станцию метро "Академгородок".
Как писало РБК-Украина, в Мининфраструктуры анонсировали запуск единого электронного билета для метро и ж/д в Киеве.
Автор: Юлия Струк