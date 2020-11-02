Пассажиропоток на границе с Беларусью упал на 15%

По состоянию на сегодня на украинско-белорусской границе функционирует 7 пунктов пропуска. Пассажиропоток упал на 15%.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Начиная с 29 октября, смежная сторона ограничила пропуск иностранных граждан на территорию республики, аргументируя такие действия необходимостью проведения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

"В пунктах пропуска отмечается уменьшение количества путешествующих лиц, которые хотят попасть на территорию Беларуси. В сравнении с прошлыми выходными пассажиропоток уменьшился в среднем на 15%", - указано в сообщении.

Пограничники отмечают, что такая картина наблюдается даже в пунктах пропуска, где обычно движение является интенсивным. А именно в "Новых Яриловичах" (Черниговская область), в "Выступовичах" (Житомирская область) и "Доманово" (Волынская область).

Сейчас в пунктах пропуска на выезд из Украины границу преимущественно пересекают участники международных автомобильных перевозок.

Кроме того, в течение прошлых выходных белорусская сторона не пропустила и вернула на территорию Украины 20 граждан Украины и 2 иностранцев.

Напомним, Беларусь запретила въезд на свою территорию иностранцам и лицам без гражданства для предотвращения распространения коронавируса. Запрет начал действовать с 1 ноября.

При этом он не касается прибытия в Беларусь воздушным транспортом через Национальный аэропорт "Минск".

Как писало РБК-Украина, 29 октября Беларусь объявила о закрытии границ со всеми соседними государствами, кроме России, для борьбы с распространением коронавируса.

В украинском МИД заявили, что будут принимать меры, если докажут, что решение Беларуси о закрытии границ не связано с коронавирусом.