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Пассажиропоток через админграницу с Крымом сократился на 20%

Новости » Общество    11.10.2019 - 23:44
Пассажиропоток через админграницу с Крымом сократился на 20%
Фото: Чонгар (khoda.gov.ua)

Всего в обе стороны проследовали 323 345 человек

Пассажиропоток через админграницу с Крымом в сентябре сократился на 20,7%, по сравнению с августом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что 323 345 человек и 42 272 транспортных средства пересекли административную границу между Крымом и Херсонской областью в обоих направлениях.

"По сравнению с августом количество пересечений гражданского населения уменьшилось на 20,70%, а также уменьшилось количество пересечений транспортных средств на 25,47%", - говорится в сообщении.

В августе административную границу между Крымом и Херсонской областью в обоих направлениях пересекли 407 752 человека, что на 17,47% больше, чем в июле.

Напомним, ранее сообщалось, что количество граждан, которые пересекли административную границу с временно оккупированной территорией Автономной республики Крым за январь-сентябрь 2019 года, остается на уровне прошлого года. В целом админграницу пересекли чуть более 2 млн граждан.

РБК-Україна писало, що прем'єр міністр України Олексій Гончарук заявив, що облаштування пунктів пропуску на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом не означає, що уряд відновлює сполучення з півостровом.

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