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Госпогранслужба назвала количество пересечений админграницы с Крымом

Новости » Общество    05.10.2019 - 10:29
Госпогранслужба назвала количество пересечений админграницы с Крымом
Фото: Чонгар (khoda.gov.ua)

В обоих направлениях через контрольные пункты проехало 2 млн граждан

Количество граждан, которые пересекли административную границу с временно оккупированной территорией Автономной республики Крым за январь-сентябрь 2019 года, остается на уровне прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным пресс-службы, в течение 9 месяцев 2019 года в обоих направлениях на всех трех КПВВ ("Чонгар", "Каланчак", "Чаплинка") в целом админграницу пересекли чуть более 2 млн граждан, что на уровне прошлого года.

Но вместе с тем, на 1% больше пересекали админграницу в направлении материковой части Украины. Эта цифра также на уровне прошлого года.

Для сравнения с 2015 годом, количество граждан, которые пересекают админграницу в обоих направлениях, снизилось на 16%, примерно на 400 тысяч человек меньше.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал обустройство контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" на административной границы с анексованим Крымом.

Как сообщало РБК-Украина, США выделили около 1 млн долларов на оборудование, которое расширит украинское вещание на оккупированный Крым и Донбасс.

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