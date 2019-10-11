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Пасажиропотік через адмінкордон з Кримом скоротився на 20%

Новини » Суспільство    11.10.2019 - 23:44
Пасажиропотік через адмінкордон з Кримом скоротився на 20%
Фото: Чонгар (khoda.gov.ua)

Всього в обидві сторони пройшли 323 345 осіб

Пасажиропотік через адмінкордон з Кримом у вересні скоротився на 20,7%, порівняно з серпнем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Наголошується, що 323 345 осіб і 42 272 транспортних засобів перетнули адміністративний кордон між Кримом і Херсонською областю в обох напрямках.

"У порівнянні з серпнем кількість перетинів цивільного населення зменшилася на 20,70%, а також зменшилася кількість перетинів транспортних засобів на 25,47%", - йдеться в повідомленні.

У серпні адміністративний кордон між Кримом і Херсонською областю в обох напрямках перетнули 407 752 людини, що на 17,47% більше, ніж у липні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість громадян, які перетнули адміністративний кордон з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим за січень-вересень 2019 року, залишається на рівні минулого року. В цілому админграницу перетнули трохи більше 2 млн громадян.

РБК-Україна писало, що прем'єр міністр України Олексій Гончарук заявив, що облаштування пунктів пропуску на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом не означає, що уряд відновлює сполучення з півостровом.

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