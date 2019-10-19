Пассажир рейса Париж-Марракеш попытался открыть люк самолета во время полета

Иллюстративное фото (facebook.com/parisaeroport)

Через 15 минут после взлета самолета один из пассажиров по неизвестным причинам попытался открыть дверь

Пассажир самолета Boeing 737 авиакомпании Transavia, выполнявшего рейс Париж-Марракеш, попытался открыть аварийный люк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газета Le parisien.

Самолет вылетел из парижского аэропорта Орли в 06:45 (07:45 кск). Через 15 минут после взлета один из пассажиров по неизвестным причинам попытался полностью открыть дверь. Пассажира усмирили бортпроводники.

Из-за случившегося самолету пришлось вернуться в Париж, где полиция задержала нарушителя.

Остальных пассажиров самолета отправили в Марракеш другим рейсом.

Напомним, в аэропорту Уналашка на Алеутских островах (Аляска, США) коммерческий самолет, перевозивший 42 человека, включая команду по плаванию средней школы, сошел со взлетно-посадочной полосы во время приземления и повис над водой. Пилоты не смогли посадить самолет с первой попытки из-за сильного ветра.

В результате аварии погиб 38-летний мужчина из Вашингтона. 11 человек были доставлены в клинику.

Также РБК-Украина сообщало, что 16 октября в Литве Вильнюсский международный аэропорт эвакуировали из-за ручной дымовой гранаты, которую обнаружили в багаже одного из пассажиров.