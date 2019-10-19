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Пасажир рейсу Париж-Марракеш спробував відкрити люк літака під час польоту

Новини » В світі    19.10.2019 - 04:09
Пасажир рейсу Париж-Марракеш спробував відкрити люк літака під час польоту
Ілюстративне фото (facebook.com/parisaeroport)

Через 15 хвилин після зльоту літака один з пасажирів з невідомих причин спробував відкрити двері

Пасажир літака Boeing 737 авіакомпанії Transavia, що виконував рейс Париж-Марракеш, намагався відкрити аварійний люк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Le parisien.

Літак вилетів з паризького аеропорту Орлі в 06:45 (07:45 кск). Через 15 хвилин після зльоту один з пасажирів з невідомих причин спробував повністю відкрити двері. Пасажира втихомирили бортпровідники.

Череp sнцидент літаку довелося повернутися в Париж, де поліція затримала порушника.

Решту пасажирів літака відправили в Марракеш іншим рейсом.

Нагадаємо, в аеропорту Уналашка на Алеутських островах (Аляска, США) комерційний літак, який перевозив 42 людини, включаючи команду з плавання середньої школи, зійшов зі злітно-посадкової смуги під час приземлення і повис над водою. Пілоти не змогли посадити літак з першої спроби через сильний вітер.

В результаті аварії загинув 38-річний чоловік з Вашингтона. 11 осіб були доставлені в клініку.

Також РБК-Україна повідомляло, що 16 жовтня в Литві Вільнюський міжнародний аеропорт евакуювали через ручну димову гранату, яку виявили у багажі одного з пасажирів.

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