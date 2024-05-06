Паспортний сервіс відновив видачу документів за кордоном, але є нюанс

"Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі", - пише паспортний сервіс.

Зокрема осіб, які очікують на видачу готовий документів, закликали дотримуватись правил:

мати SMS-повідомлення про готовність паспорта;

мати при собі документ, який посвідчуватиме особу заявника. Мова йде також й про електронний паспорт у застосунку "Дія";

пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Видача документів за кордоном

Нещодавно Міністерство закордонних справ (МЗС) ухвалило рішення про обмеження консульств в наданні послуг військовозобов'язаним чоловікам-біженцям. Зокрема на наступний день, 24 квітня, Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо заборони видачі військовозобов'язаним закордонних паспортів за межами країни. Дізнатись про те, кого ця постанова не стосується, можна за посиланням.