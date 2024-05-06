Паспортный сервис возобновил выдачу документов за границей, но есть нюанс

"Для предупреждения и недопущения перегруженности системы и повторных технических сбоев, выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи", - пишет паспортный сервис.

В частности лиц, ожидающих выдачу готовых документов, призвали соблюдать правила:

иметь SMS-сообщение о готовности паспорта;

иметь при себе документ, который будет удостоверять личность заявителя. Речь идет также и об электронном паспорте в приложении "Дія";

пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.

Выдача документов за границей

Недавно Министерство иностранных дел (МИД) приняло решение об ограничении консульств в предоставлении услуг военнообязанным мужчинам-беженцам. В частности, на следующий день, 24 апреля, Кабинет министров обнародовал постановление о запрете выдачи военнообязанным загранпаспортов за пределами страны. Узнать, кого это постановление не касается, можно по ссылке.