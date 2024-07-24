Паспортний сервіс відновив прийом документів для чоловіків за кордоном, але є нюанс

Закордонні підрозділи ДП "Документ" відновили прийом заяв на оформлення паспортних документів для чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку паспортного сервісу.
Для отримання послуг чоловікам необхідно буде здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду.
"Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим", - додає паспортний сервіс.
Подати заяву-анкету на оформлення паспортних документів можна у:
З переліком центрів та графіком їх роботи можна ознайомитись на сайті ДП "Документ" за посиланням.
Серед переліку послуг для громадян у закордонних підрозділах:
У квітні Міністерство закордонних справ (МЗС) обмежило консульства в наданні будь-яких послуг для військовозобов'язаних чоловіків, що перебувають за кордоном. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна. Водночас для деяких категорій чоловіків були виключення.
У черні уряд прийняв постанову, згідно з якою чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорт за кордоном без військово-облікових документів.
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