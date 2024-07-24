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Паспортный сервис возобновил прием документов для мужчин за границей, но есть нюанс

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Зарубежные подразделения ГП "Документ" возобновили прием заявлений на оформление паспортных документов для мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу паспортного сервиса.

Для получения услуг мужчинам необходимо будет осуществить верификацию через официальное приложение Министерства обороны Украины "Резерв+" с помощью QR-кода.

"Подтверждение наличия действительных военно-учетных документов является обязательным", - добавляет паспортный сервис. 

Подать заявление-анкету на оформление паспортных документов можно в: 

  • Германия: в Мюнхене, Берлине, Кельне; 
  • Польша: в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске; 
  • Испания: в Мадриде, Валенсии; 
  • Чехия - в Праге; 
  • Словакия - в Братиславе; 
  • Италия - в Милане. 

С перечнем центров и графиком их работы можно ознакомиться на сайте ГП "Документ" по ссылке. 

Среди перечня услуг для граждан в зарубежных подразделениях: 

  • оформление ID-карты или загранпаспорта;
  • обмен ID-карты или загранпаспорта;
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту. 

Ограничение услуг для военнообязанных мужчин за границей

В апреле Министерство иностранных дел (МИД) ограничило консульства в предоставлении каких-либо услуг для военнообязанных мужчин, находящихся за границей. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина. В то же время для некоторых категорий мужчин были исключения.  

В июне правительство приняло постановление, согласно которому мужчины призывного возраста не смогут получить паспорт за границей без военно-учетных документов. 

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