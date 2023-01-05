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"Паспортизація" та виселення. Ворог вдається до нових методів тиску на цивільних, - Маляр

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські нікчеми посилили тиск на цивільних на тимчасово окупованих територіях. Примушують українців до "паспортизації" та "евакуації" вглиб території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram.

Як пояснила Маляр, аби примусити українців до "евакуації" вглиб до Росії, окупанти умисно обстрілюють осель та дачні поселення на околицях міст поблизу лінії фронту.

"Також представниками російських окупаційних адміністрацій проведено перепис місцевого населення для виявлення наявності родичів на території Росії та складання планів примусової евакуації. При цьому, мешканці, у яких відсутні родичі, будуть відправлятися до так званих “центрів біженців”, - додає заступник міністра оборони.

Для просування пропагандистської картинки, жалюгідні звітують про нібито активне набуття цивільними громадянства Росії. Аби прискорити "паспортизацію", ворог розповідає про те, що з початку поточного року отримання послуг або ж здійснення будь-яких операцій у так званих "державних установах" буде можливе лише за наявності паспорта Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни планують мобілізувати до своїх військ українців, які проживають на тимчасово захоплених територіях у південних регіонах.

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