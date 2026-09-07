Паспорт "за заслуги": у сім'ї Лаврова знайшли громадянство ОАЕ

Зазначається, що кохана очільника МЗС РФ Світлана Полякова отримала еміратський паспорт із офіційним формулюванням "за заслуги перед державою". Її донька, Поліна Ковальова, також стала громадянкою ОАЕ ще у грудні 2022 року.

Представники фонду наголошують, що до отримання нового громадянства Ковальова багато років поспіль мешкала у Британії. Там вона володіє розкішним майном, вартість якого оцінюють у 4,4 мільйона фунтів стерлінгів (майже 5,95 млн доларів).

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запровадження жорстких санкційних обмежень родичка російського міністра покинула територію Британії.

Вона переїхала на Близький Схід, влаштувалася на роботу в компанію Qatar Investment у катарській столиці Доха та отримала новий паспорт.