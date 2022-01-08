Пасмурно, мокрый снег и гололедица на дорогах: прогноз погоды на завтра

В воскресенье, 9 января, в Украине на всей территории ожидается пасмурная погода, мокрый снег и гололедица на дорогах. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +8 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение завтрашнего дня мокрый снег ожидается практически во всех регионах страны. На юге и в Крыму пройдут дожди. Ночью и утром на дорогах образуется гололедица. Синоптики прогнозируют на всей территории Украины юго-восточный ветер до 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха 9 января составит:
Фото: погода в Украине 9 января (meteo.gov.ua)
В Киеве завтра также ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и гололедицей на дорогах. Температура воздуха днем будет достигать отметок от -1 до +1, ночью - от -2 до -4 градусов.
Фото: погода в Киеве 9 января (meteo.gov.ua)
Напомним, завтра в Киеве ограничат въезд грузовиков из-за ухудшения погоды, запрет начет действовать с 07:00.
Отметим, накануне синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на рождественские выходные.