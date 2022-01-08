Пасмурно, мокрый снег и гололедица на дорогах: прогноз погоды на завтра

Прогноз во всех областях

В течение завтрашнего дня мокрый снег ожидается практически во всех регионах страны. На юге и в Крыму пройдут дожди. Ночью и утром на дорогах образуется гололедица. Синоптики прогнозируют на всей территории Украины юго-восточный ветер до 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха 9 января составит:

на западе днем от -0 до +2, ночью от -2 до -5;

на севере днем от 0 до +2, ночью - от -5 до -2;

на востоке днем от 0 до +2, ночью - от -2 до -10;

на юге днем от +5 до +8, ночью - от -3 до 0;

в центре днем от 0 до +4, ночью - от -2 до -5.

Фото: погода в Украине 9 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве завтра также ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и гололедицей на дорогах. Температура воздуха днем будет достигать отметок от -1 до +1, ночью - от -2 до -4 градусов.

Фото: погода в Киеве 9 января (meteo.gov.ua)