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Пасмурно, мокрый снег и гололедица на дорогах: прогноз погоды на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

В воскресенье, 9 января, в Украине на всей территории ожидается пасмурная погода, мокрый снег и гололедица на дорогах. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +8 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В течение завтрашнего дня мокрый снег ожидается практически во всех регионах страны. На юге и в Крыму пройдут дожди. Ночью и утром на дорогах образуется гололедица. Синоптики прогнозируют на всей территории Украины юго-восточный ветер до 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха 9 января составит:

  • на западе днем от -0 до +2, ночью от -2 до -5;
  • на севере днем от 0 до +2, ночью - от -5 до -2;
  • на востоке днем от 0 до +2, ночью - от -2 до -10;
  • на юге днем от +5 до +8, ночью - от -3 до 0;
  • в центре днем от 0 до +4, ночью - от -2 до -5.

Фото: погода в Украине 9 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве завтра также ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и гололедицей на дорогах. Температура воздуха днем будет достигать отметок от -1 до +1, ночью - от -2 до -4 градусов.

Фото: погода в Киеве 9 января (meteo.gov.ua)

Напомним, завтра в Киеве ограничат въезд грузовиков из-за ухудшения погоды, запрет начет действовать с 07:00.

Отметим, накануне синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на рождественские выходные.

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Погода в УкраинеУкргидометцентр