Похмуро, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на завтра

У неділю, 9 січня, в Україні на всій території очікується похмура погода, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Температура повітря коливатиметься від -1 до +8 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом завтрашнього дня мокрий сніг очікується практично у всіх регіонах країни. На півдні і в Криму пройдуть дощі. Вночі та вранці на дорогах утворюється ожеледиця. Синоптики прогнозують на всій території України південно-східний вітер до 5-10 метрів в секунду.
Температура повітря 9 січня становитиме:
Фото: погода в Україні 9 січня (meteo.gov.ua)
У Києві завтра також очікується похмура погода з мокрим снігом та ожеледицею на дорогах. Температура повітря вдень сягатиме позначок від -1 до +1, вночі - від -2 до -4 градусів.
Фото: погода в Києві 9 січня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, завтра у Києві обмежать в'їзд вантажівок через погіршення погоди, заборона почне діяти з 07: 00.
Зазначимо, напередодні синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на різдвяні вихідні.