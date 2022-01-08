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Похмуро, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

У неділю, 9 січня, в Україні на всій території очікується похмура погода, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Температура повітря коливатиметься від -1 до +8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Протягом завтрашнього дня мокрий сніг очікується практично у всіх регіонах країни. На півдні і в Криму пройдуть дощі. Вночі та вранці на дорогах утворюється ожеледиця. Синоптики прогнозують на всій території України південно-східний вітер до 5-10 метрів в секунду.

Температура повітря 9 січня становитиме:

  • на заході вдень від -0 до +2, вночі від -2 до -5;
  • на півночі вдень від 0 до +2, вночі - від -5 до -2;
  • на сході вдень від 0 до +2, вночі - від -2 до -10;
  • на півдні вдень від +5 до +8, вночі - від -3 до 0;
  • у центрі вдень від 0 до +4, вночі - від -2 до -5.

Фото: погода в Україні 9 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві завтра також очікується похмура погода з мокрим снігом та ожеледицею на дорогах. Температура повітря вдень сягатиме позначок від -1 до +1, вночі - від -2 до -4 градусів.

Фото: погода в Києві 9 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, завтра у Києві обмежать в'їзд вантажівок через погіршення погоди, заборона почне діяти з 07: 00.

Зазначимо, напередодні синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на різдвяні вихідні.

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