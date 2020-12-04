Похмуро, місцями до +10 градусів: прогноз погоди на сьогодні

Фото: Володимирська гірка (РБК-Україна)

Сьогодні, 4 грудня, в Україні очікується похмура погода. Температура повітря вдень у регіонах буде становити від +1 до +10, а вночі на всій території країни очікуються заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, по всій території країни очікується мінлива хмарність, без опадів.

У західних областях температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +8, а вночі від -6 до -2 градусів.

У центральних і північних областях температура повітря вдень очікується від +1 до +5. Вночі температура опуститься до -1 +1.

У південних регіонах стовпчики термометрів вдень покажуть +3 +8, а вночі температура повітря буде в межах +1 +4.

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно і без опадів. Температура повітря вдень прогріється до 0 +2 градусів, а вночі температура опуститься до -1 +1.

Нагадаємо, в Україні найближчими днями очікується мокрий сніг та ожеледь. Разом з тим, 4-5 грудня слід чекати потепління.