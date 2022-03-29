Паскаль Хундт: МККК не помогает принудительной эвакуации или депортации из Украины

Международный комитет Красного Креста (МККК) одна из самых известных гуманитарных организаций в мире. Ее основная заявленная миссия – защита и помощь во время войн и вооруженных конфликтов гражданскому населению и тем, кто уже не участвует в боевых действиях. Активно работает в Украине с 2014 года.

Мандат МККК достаточно широк: от доставки продуктов, лекарств, поиска пропавших без вести до посредничества при эвакуации, создании гуманитарных коридоров и обмене пленными. Все это на принципах нейтральности и беспристрастности, говорят в организации.

Впрочем от начала новой фазы войны России против Украины общество и власть откровенно возмущены тем, что работа Красного Креста по этим направлениям или минимальна, или вообще отсутствует. Так, президент Владимир Зеленский раскритиковал МККК за запрет использовать его эмблему на гуманитарном транспорте.

Недавний визит президента МККК в Москву тоже ознаменовался громким скандалом. Там он попросил Россию способствовать появлению офиса организации в Ростове. По словам вице-премьера Ирины Верещук, таким образом оккупанты пытаются "освятить" так называемые "гуманитарные коридоры", в том числе из Мариуполя, а по факту похищение и принудительное переселение украинцев.

После этого в соцсетях начался масштабный флешмоб с призывом не жертвовать деньги в МККК, ей вспоминают многомиллионные бюджеты, а саму организацию называют пособниками российских оккупантов. Вдобавок от нее фактически открестилось и Общество Красного Креста Украины, отметив, что не имеет никакого отношения к описанным выше скандалам и в целом к международной деятельности.

РБК-Украина обратилось к главе делегации МККК в Украине Паскалю Хундту, чтобы прояснить позицию организации по этим и ряду других важных вопросов.

– Соответствует ли действительности сообщение российских медиа о том, что президент МККК Петер Маурер попросил РФ открыть офис Красного Креста в Ростове для "улучшения работы на Донбассе и других частях Украины, которые находятся под контролем российских вооруженных сил"?

– Важно прояснить, что сейчас МККК не имеет офиса в Ростове. Это обсуждается с органами власти Российской Федерации, но никакого решения еще принято не было. Как гуманитарная организация мы отвечаем за предоставление нейтральных и беспристрастных гуманитарных услуг тем, кто в этом нуждается, когда можем и где бы они не были.

В рамках наших усилий по оказанию поддержки всем, кто страдает от конфликта в Украине, мы прежде всего увеличили объем нашей деятельности. К тому же мы разместили персонал в соседних странах, в частности в Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и России, для поддержки нашей деятельности и реагирования на гуманитарные потребности независимо от того, где они возникают.

Цель МККК – быть рядом со всеми гражданскими лицами, которые пострадали от насилия, где бы они ни были, быть в состоянии обеспечить соблюдение международного гуманитарного права, посещать задержанных и доставлять гуманитарную помощь. На этом этапе для МККК критически важным является оперативное посещение военнопленных и других лиц, задержанных в связи с вооруженным конфликтом, независимо от того, где их удерживают.

– Приобщена ли МККК сейчас к деятельности так называемых "гуманитарных коридоров" с временно оккупированных территорий или окруженных городов на территорию РФ. В частности очевидцы и украинская власть сообщают, что после вывоза людей из Мариуполя они попадают в фильтрационные лагеря, а дальше их депортируют, имеете ли вы этому подтверждение?

– МККК никогда не помогает организации или проведению принудительной эвакуации или депортации. Ни в Украине, ни где-либо в мире, где мы работаем. Мы бы не поддержали ни одной операции вопреки воле людей и нашим принципам.

Мы непосредственно участвовали в двух эвакуациях населения в Украине: они состоялись в Сумах 15 и 18 марта, когда мы помогли гражданскому населению безопасно выйти из города. В обоих случаях люди добровольно сели в автобусы, на которых добрались до другого украинского города – Лубны.

Согласно международному гуманитарному праву гражданскому населению обязательно следует дать возможность по желанию покинуть осажденные территории. МККК считает, что в таких случаях им следует предоставлять широкий выбор вариантов для переезда.

Переезд и эвакуацию людей, находящихся в опасности, следует проводить, только если выполнены определенные условия: следует получить согласие самих людей, и она должна быть добровольной, семьи должны оставаться вместе, соответствующие стороны должны предоставить все необходимые разрешения и гарантии, в том числе в отношении имущества, места назначения, вопросов безопасности и дальнейшего возврата.

Мы не имели возможности получить независимое подтверждение сообщений о том, что людей вывозили из Мариуполя без их согласия, но продолжаем пристально следить за ситуацией.

– Видите ли вы из-за этой ситуации риски связанные с безопасностью ваших сотрудников в их работе на территории Украины? Может ли она привести к сворачиванию работы миссии МККК?

– В последние дни мы видели, что в интернете распространяется ряд ложных заявлений, направленных против Красного Креста, и они являются крайне тревожными, поскольку потенциально могут негативно повлиять на безопасность коллег из Красного Креста и волонтеров в Украине, которые пытаются доставлять гуманитарную помощь в труднодоступные районы.

Единственной нашей защитой, когда мы приближаемся к линиям фронта, является осознание нашей гуманитарной работы и согласие с ней. До сих пор украинские власти и военнослужащие на контрольно-пропускных пунктах делают все, что могут, для содействия нашей работе. Мы благодарны за это и надеемся, что так будет и в дальнейшем.

– В соцсетях распостраняется флешмоб с призывом не делать благотворительные взносы для МККК из-за ряда скандалов. Повлияет ли это на финансовую состоятельность и операционную способность организации?

– Мы благодарны нашим институциональным и частным донорам во всем мире за их щедрость в финансировании нашей деятельности в Украине, поскольку это предоставляет нам возможность вести нашу жизненно необходимую гуманитарную работу.

Финансирование является критически важным для оказания столь необходимой помощи населению, страдающему от конфликта. Отсутствие необходимых ресурсов помешало бы нашей деятельности, что негативно повлияло бы на население, которое в ней нуждается.

– От представителей украинской власти звучат упреки в адрес МККК в том, что организация не способна вести эффективную деятельность в рамках своего мандата. В частности относительно гуманитарных коридоров, военнопленных и тел погибших. Как вы можете это прокомментировать?

– Мы постоянно ведем диалог с органами власти, чтобы обеспечить соблюдение международного гуманитарного права и облегчить ужасные страдания людей. Президент МККК провел встречи с представителями органов власти в Киеве, а затем в Москве, настаивая на необходимости заключения конкретных соглашений по критически важным вопросам.

В частности гуманитарных коридоров и доступа для гуманитарного персонала, защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры, военнопленных, гражданских интернированных и пропавших без вести. Еще один важный вопрос, который он обсуждал на этих встречах – это увеличение объема гуманитарной помощи.

В то время как эти обсуждения являются критически важными, нам нужно больше усилий со стороны сторон, например содействие добровольному выходу гражданского населения из городов, где продолжаются боевые действия, и разрешению на доставку в такие города гуманитарной помощи.

МККК призывает стороны согласовать четкие и практические условия гуманитарных коридоров – в частности время начала, продолжительность, место, – чтобы дать возможность гражданскому населению или тем, кто больше не участвует в боевых действиях, например раненым и больным, покинуть зону боевых действий. Без такого согласия МККК не имеет необходимых условий для обеспечения безопасной работы гуманитарных коридоров.

– В первые дни войны в адрес МККК звучали и обвинения в том, что вы запрещаете использовать свою символику (собственно, красный крест) на автомобилях, которые выполняют гуманитарные миссии в зоне боевых действий – правда ли это?

– Использование эмблемы красного креста как по международному гуманитарному праву, так и по законодательству Украины является строго урегулированным и предполагается только при четко определенных обстоятельствах. В условиях вооруженного конфликта ее могут использовать медицинский персонал и объекты, в частности военный медперсонал и военный медицинский транспорт. Ее также могут использовать сотрудники, транспорт и объекты Красного Креста и Красного Полумесяца, и наносить на гуманитарную помощь, которую они доставляют.

Неправомерное использование эмблем может привести к многочисленным серьезным последствиям, прежде всего для тех, кто больше всего нуждается в помощи. Поскольку это создаст риски для безопасного доступа военного медицинского персонала для оказания соответствующей помощи, а также персонала и волонтеров Красного Креста и Красного Полумесяца к людям и общинам, которые нуждаются в помощи во время гуманитарного кризиса.

Неправомерное использование также подвергает риску защитную функцию этих символов, если воюющие стороны и вооруженные лица потеряют веру в то, что означают эти эмблемы. Мы просим, чтобы все стороны соблюдали законодательство, защищающее эту эмблему. Важно отметить, что во время вооруженного конфликта гражданские лица являются защищенными в соответствии с Женевскими Конвенциями независимо от использования эмблемы Красного Креста.

–​​​​​​​ Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью РБК-Украина объяснила возможные организационные проблемы в деятельности международных гуманитарных организаций тем, что "ситуация в Украине немного отличается от среды, в которой эти международные организации привыкли работать или работали в прошлом". Правда ли это? Ситуация в Украине действительно очень отличается?

– В Украине продолжается международный вооруженный конфликт, в котором стороны обязаны придерживаться Женевских Конвенций и Первого дополнительного протокола к ним, а также других правовых норм. В условиях международных вооруженных конфликтов МККК имеет уникальную роль и мандат, предоставленные ему всеми государствами, которые ратифицировали Женевские Конвенции, – практически всеми странами мира.

К тому же МККК имеет более чем 150 лет опыта оказания помощи и защиты людей, пострадавших от вооруженных конфликтов по всему миру. Я считаю, что одними из главных трудностей для гуманитарных организаций всегда был масштаб потребностей и скорость, с которой ситуация меняется. Если говорить конкретно о МККК, в течение последних восьми лет мы реагировали на гуманитарные нужды, сосредотачиваясь на Донбассе. Все наши закупки и поставки осуществлялись в Украине.

В течение нескольких недель нам пришлось увеличить объем нашей деятельности и добраться к нуждающимся людям по всей Украине, а также в соседних странах, в то время как цепь поставок была нарушена. Быстрая адаптация нашей деятельности требовала значительных усилий, но сейчас мы увеличиваем объем деятельности и только на этой неделе доставили в Украину более 500 тонн медицинских товаров, продовольствия и другой помощи, и продолжаем увеличивать объем нашей деятельности ради украинского народа.

В то же время многочисленные районы до сих пор страдают от активных боевых действий, и мы сейчас ведем переговоры для того, чтобы безопасно добраться до гражданского населения, которое не может безопасно оттуда выбраться.

– Имеете ли вы контакт с боевиками ОРДЛО и российскими военными формированиями, который позволяет оказывать помощь людям на временно оккупированных территориях? Сохранился ли ваш доступ туда, как это было в течение 8 лет войны до 24 февраля? Были ли случаи, когда они захватывали ваши гуманитарные грузы?

– Сейчас у нас есть команды сотрудников в Киеве, Одессе, Полтаве, Днепре, Донецке и Луганске. Для поддержки нашей деятельности и координации с нашими партнерами по международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца мы также отправили команды сотрудников в Венгрию, Молдову, Польшу, Румынию и Россию.

В некоторых районах доступ был крайне затруднен из-за продолжающихся боевых действий, но мы постоянно ведем переговоры о гарантиях безопасности, чтобы наши команды имели возможность удовлетворять наиболее насущные потребности.

Пока у нас не было случаев захвата гуманитарного груза и мы постоянно напоминаем сторонам конфликта об их обязательствах по обеспечению гуманитарных коридоров для гуманитарной помощи и возможности для гражданского населения иметь доступ к ней.

–​​​​​​​ По вашей информации, сколько с 24 февраля погибших, раненых, пленных и пропавших без вести в Украине? Есть ли среди них сотрудники МККК?

– Стороны несут ответственность за учет погибших, пропавших без вести, раненых, военнопленных и задержанных гражданских лиц, а также за соблюдение своих обязательств по Женевскими Конвенциями и Первому дополнительному протоколу к ним. Во внедрении механизмов оповещения МККК и обеспечении соблюдения международного гуманитарного права был достигнут значительный прогресс. Мы приветствуем усилия органов власти в этом направлении. Однако публично распространять информацию относительно цифр мы не можем.