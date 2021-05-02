UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Пасху оккупанты совершили один обстрел на Донбассе

Автор: Александр Белоус

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. На Пасху, 2 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди наших защитников нет, отметили в пресс-центре.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, в украинской делегации ТКГ заявляли, что шансы на установление "пасхального перемирия" на Донбассе практически отсутствуют.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал то, что Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе. Он надеется, что Россия с уважением относится к этому празднику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПасхаООСДонбасс